"Алан Савхалов выполнял архитектурные проекты, чтобы заработанные деньги потратить на команду по каратэ"

Олимпиада в Токио стала исторической для любителей каратэ – этот вид единоборств впервые попал в программу Игр. К сожалению, в день закрытия Олимпиады из Владикавказа пришла скорбная весть для отечественных каратистов: от последствий коронавируса на 59-м году жизни скончался старший тренер сборной России, главный тренер сборной Северной Осетии, заслуженный тренер России Алан Савхалов.

Как отметил сайт karate.ru, "это был человек с сильным характером и широкой душой, который много сделал для развития российского каратэ, под его наставничеством выросло не одно поколение выдающихся российских спортсменов".

В 2005 году Савхалов и заслуженный тренер России Омар Муртазалиев возглавили сборную России по каратэ, которая стала демонстрировать приличные результаты. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал заслуженный тренер России, мастер спорта по каратэ Борис Кантемиров: "Результаты сборной дали все основания Олимпийскому комитету России поддержать идею о включении каратэ в олимпийскую программу. Тандем Муртазалиев – Савхалов был идеальным. Им удавалось грамотно вести тренировочный процесс, настраивать спортсменов на успехи. На всех престижных международных соревнованиях – чемпионатах мира, Европы и других – члены нашей сборной занимали призовые места, в том числе и первые. ОКР не стал бы поддерживать вид спорта, который не развит в стране".

Алан Савхалов начал заниматься каратэ в годы его фактического запрета. Несмотря на то, что в 1981 году был проведен первый официальный чемпионат СССР по каратэ, уже осенью этого года президиум Верховного Совета РСФСР издал указ "Об административной ответственности за нарушение правил обучения каратэ". Чуть позже каратэ попало под запрет и в других союзных республиках, за его занятие в стране ввели уголовную ответственность. Лишь в перестроечный 1989 год советские власти сняли с каратэ клеймо "идеологически чуждого вида единоборств".

"Алан стал заниматься каратэ еще на рубеже 1980-х, будучи студентом Московского института архитектуры. Он постигал знаменитую школу Шита-рю у Александра Дубинина и Юрия Орлова. В те годы с Аланом познакомился и я, приехав учиться во ВГИК, и тоже стал заниматься каратэ. По окончании вуза Алан вернулся в Осетию. Каратэ оставалось под запретом, но он все равно организовал группу, которая тренировалась в подвале одного из госучреждений в самом центре Владикавказа. Многие из тех, кто тогда занимался в том импровизированном зале, оставались с Аланом до последних его дней: Сергей Гусов, Алексей Афанасиади, Марат Караев, Аслан Караев. Все эти люди состоялись в жизни, занимают солидные должности – это во многом благодаря тому, что их наставником в те далекие годы стал Алан", - вспоминает Борис Кантемиров.

В 1990 году каратэ уже окончательно вышло из подполья, отметил собеседник "Вестника Кавказа". Именно тогда Савхалов и Кантемиров создали Федерацию каратэ Северной Осетии, приступив к подготовке спортсменов. "Искали спонсоров, клянчили деньги на очередные соревнования. Бывало, что Алан выполнял архитектурные проекты, чтобы заработанные деньги потратить на поездку команды. У нас занимались простые ребята из скромных семей, а не дети богачей. Мы с Аланом каким-то образом выпутывались из финансовых проблем ради того, чтобы наши воспитанники ездили по турнирам, приобретали опыт. В начале 2000-х годов Алан выкупил столовую одного из городских общежитий и постепенно смог оборудовать в ней настоящий спортзал – так исполнилась его мечта о создании школы каратэ. Сейчас это основное место для тренировок сборной Северной Осетии по каратэ, центр по его развитию", - рассказал Кантемиров.

Алан Савхалов воспитал мастеров международного класса Георгия Гусова, Сослана Гуриева и Нику Кадзову, около двух десятков мастеров спорта. В последние 20 лет минимум два-три представителя Северной Осетии входят в состав сборной России. "Сейчас среди лидеров сборной наши воспитанницы Дзерасса Саламова и Алана Кочиева. Алан Савхалов посвятил свою жизнь своим ученикам. Их благодарность была видна всегда, в том числе и на похоронах Алана. Ученики проводили его в последний путь достойно", - заключил Борис Кантемиров.