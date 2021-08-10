В Махачкале встретили дагестанских олимпийцев

Жители Дагестана сегодня устроили торжественную встречу в аэропорту Махачкалы олимпийцам, прилетевшим из Токио.

Дагестанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх - борцов-вольников Абдулрашида Садулаева и Завура Угуева и боксера Зенфиру Магомедалиеву встречали и близкие люди, и болевшие за них жители столицы и республики, - передает "Это Кавказ".

Напомним, в Олимпийских летних играх в Токио участвовали 22 дагестанских спортсмена, которые представляли 11 стран - Россию, Азербайджан, Беларусь, Канаду, Казахстан, Испанию. Всего они завоевали восемь медалей: так, Абдулрашид Садулаев стал победителем Олимпиады в весе до 97 кг, Завур Угуев завоевал золото в весе до 57 кг, а Зенфира Магомедалиева стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории до 75 кг.