"Грузинская мечта" вакцинирует всех своих членов избиркомов

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" обеспечит вакцинацию от ковида всех своих членов, представляющих ее в Центризбиркоме и комиссиях более низкого уровня, такое заявление сделал исполнительный секретарь организации Мамука Мдинарадзе.

"Грузинская мечта - демократическая Грузия" берет на себя обязательство, что ее представители в ЦИК, окружных и участковых избирательных комиссиях будут максимально привиты и будут соблюдать все регуляции", - приводит слова политика Sputnik Грузия.

Мдинарадзе добавил, что все избирательные штабы "Мечты" помогут зарегистрироваться всем желающим сделать прививку от коронавируса.