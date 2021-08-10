Гроза, град и "атмосферный фейерверк" ожидаются вечером в Москве

Предстоящей ночью в Москве ожидаются гроза, зарницы, световые "зигзаги" и "атмосферный фейерверк", сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в темное время суток, которое наступит сегодня после 20.15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. И с наступлением сумерек этот процесс только активизируется", - заявил синоптик.

По его словам, до середины ночи на столицу обрушится 17% месячной нормы осадков, возможен град.

Максимальный дождь во вторник случится около 21.00.

"Больше дождей с 80-процентной вероятностью выпадения мозаичного града диаметром до 2-4 см в выпадет в юго-западных, западных и северо-западных районах Подмосковья – до 15-20 миллиметров, или 20-25% от нормы за август", - предупредил Тишковец.

В грозу порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"Ну, и конечно, все это будет сопровождаться небесным световым шоу – молниевыми разрядами атмосферного электричества – грозами и зарницами. Ослепительные световые зигзаги особенно будут видны к западу от столицы", - отметил синоптик.