Полицейские отбирали квартиры у больных людей в Севастополе

В Севастополе открыто уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение прав граждан на недвижимость (п. "в" ч.3 ст.286 и ч.4 ст.159 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Следователь по особо важным делам установил, что с лета 2019 года двое полицейских и четверо местных жителей придумали схему для хищения недвижимости. Полицейские собирали сведения об одиноких людях, которые из-за пожилого возраста или психического заболевания были не в состоянии осознавать характер совершаемых в отношении них преступлений. Прочие подозреваемые "обрабатывали" пожилых людей, обманывая их, получали доверенность, а затем продавали их недвижимость.

Пока известно, что жертвами преступной группы стали двое мужчин 57 и 84 лет, страдающие психическими болезнями. Мошенническим способом подозреваемые завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком.

Сейчас преступники задержаны, выясняются иные эпизоды их преступной деятельности.

Кроме того, для восстановления нарушенных прав пожилых граждан следствие предпринимает меры для признании сделок незаконными.