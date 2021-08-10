В СКФО совершается каждое пятое экономическое преступление в России – Генпрокуратура

В Махачкале прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных и контролирующих органов СКФО под председательством заместителя генерального прокурора России Андрея Кикотя, в работе которого принял участие врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов противодействия хищениям денежных средств, выделенных из бюджетов на реализацию нацпроектов и декриминализация топливно-энергетического комплекса, - передает "АиФ-Ставрополье".

Как сообщил в ходе совещания заместитель генерального прокурора, беспокойство надзорного органа вызывает то, что по данным Генпрокуратуры России, на Северном Кавказе выявлено каждое пятое экономическое преступление, совершенное в стране.

Сотрудникам прокуратуры и полиции удалось пресечь преступную деятельность целого ряда руководителей и сотрудников энергокомпаний, - добавил Андрей Кикоть.