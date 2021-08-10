Казахстан на 30% снизит потребление угля за счет газа

В предстоящий отопительный сезон в Казахстане объем потребления угля снизится с 10 до 7,3 млн т, достичь этого поможет активная газификация, пишет «Казинформ».

За счет газификации потребление угля упадет до 4,8 млн тонн (прошлой зимой - 7,2 млн тонн).

С начала года в республике отгрузили уже 3,4 млн т угля на коммунально-бытовые нужды и населению, 2,9 млн т - промышленным предприятиям, 31,3 млн т - энергопроизводящим предприятиям.

На экспорт Казахстан за первые полгода 2021 года отправил 14,5 млн т угля.