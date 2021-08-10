Почему Лукашенко заговорил о Крыме?

Давление ЕС на Беларусь возрастает. Брюссель и страны-члены союза продолжают обвинять Александра Лукашенко в подавлении свобод и прав человека. Жесткого тона не избегает даже традиционно сдержанная Германия. Выступая в годовщину выборов Беларуси 9 августа, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высоко оценил волю белорусского народа и обвинил Лукашенко в том, что он держит всю страну в заложниках. "Выборы, которые прошли 9 августа 2020 года и не были ни свободными, ни честными, стали поворотным пунктом. (Сегодня вся страна – прим. ред.) "находится в заложниках" у Лукашенко", - отметил Маас.

Новые линии разлома с ЕС

Европейский союз в лице верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал немедленно освободить 600 белорусских политзаключенных: "Отмена санкций ЕС станет возможной только тогда, когда власти Беларуси полностью будут придерживаться принципов демократии и верховенства права, уважать обязательства по правам человека и прекратят все репрессии". Для пущей убедительности Боррель пригрозил Лукашенко новыми санкциями, если "репрессии не прекратятся".

Напомним, отношения между ЕС и Беларусью испортились после прошлогодних президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Страны ЕС победу Лукашенко не признали и считают легитимным лидером республики не допущенную до голосования Светлану Тихановскую. После выборов в Беларуси начались демонстрации, жестко разогнанные полицией. Страны Европы ввели против Минска санкции. Дополнительно отношения накалились после ареста блогера Романа Протасевича в аэропорту Минска. Главными спонсорами белорусской оппозиции выступают Литва и Польша. Именно в Вильнюсе находится лидер оппозиции Тихановская.

Негатив в отношения ЕС и Лукашенко добавил инцидент во время Олимпийских игр в Токио. Бегунья Кристина Тимановская, которую тренеры попытались уговорить участвовать в командном забеге 4x400 м из-за дисквалификации других белорусских спортсменок, отказалась лететь в Минск и в аэропорту Токио попросила Польшу о предоставлении политического убежища. Варшава предоставила ей визу, и Тимановская вылетела в польскую столицу. В одном из интервью она намекнула на причастность Лукашенко к смерти белорусского оппозиционера Виталия Шишова, чье тело нашли в начале августа в парке Киева. Тимановская в знак протеста против своего "насильственного" возвращения в Минск отказалась от серебряной медали, заработанной на Европейских играх.

Примерно в это же время на Лукашенко обрушились обвинения из Брюсселя из-за слухов о том, что белорусские пограничники якобы способствуют нелегальной миграции в Литву. Якобы белорусская полиция на своих же автомобилях подвозит к литовской границе мигрантов, в основном, из Ирака. Еврокомиссия 5 августа потребовала от вызванного "на ковер" белорусского посла, чтобы Лукашенко перестал использовать мигрантов в качестве политического оружия. По данным Euobserver, с начала года в Литву из Беларуси переправлены 4000 мигрантов.

Реакция Лукашенко

Александр Лукашенко дает понять, что уходить под чьим-то давлением, тем более Запада, не собирается. При этом он как будто осознает свое шаткое положение в свете новых санкций ЕС, подразумевающих запрет пролета белорусских самолетов в воздушное пространство стран блока. Лукашенко намекает на свой скорый уход.

"Я вросся в эту страну, она в меня, и я не понимаю, как можно жить или на пенсию уйти, заниматься каким-то другим делом. Это не значит, что я вцепился и буду посиневшими пальцами держаться за это кресло. После меня придут люди и даже очень скоро. … Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко. Очень скоро", - сказал он 9 августа на большой пресс-конференции.

Что касается мигрантов на границе, то президент РБ особо и не скрывает, что Минск их нарочно пропускает и так мстит Европе за экономическое давление.

"Ну если уж нас достанут очень сильно, мы отреагируем, что мы и делаем, поэтому не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект, что показывает реальная действительность: события на белорусско-польской, белорусской-украинской, литовской и латвийской границах. Это кому-то надо было в Литве? Нет", - сказал Лукашенко.

Касательно упомянутого Тимановской оппозиционера Шишова, убитого в Киеве, президент отметил, что тот не интересовал никогда белорусское правительство. "Он для нас был просто никто. Ну какой безумец в Беларуси пойдет там его что-то повесит. Ну зачем? Повесили одного, завтра будет другой, всех не перевешать. Это глупость". Батька обратил внимание, что Шишов умер в Киеве, а им занимались украинские спецслужбы.

С Украиной у Лукашенко свои счеты. Долгое время он занимал нейтралитет в украинском кризисе и войне на Донбассе. Он организовал площадку в Минске, чтобы погасить конфликт и найти точки соприкосновения между Киевом и ЛДНР при посредничестве Франции, ФРГ и России. Но протесты в Беларуси, поддержанные украинским президентом Владимиром Зеленским и странами ЕС, вынуждают Лукашенко занимать позицию Кремля. На той же пресс-конференции президент РБ намекнул на признание Крыма.

"Говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, этому Шахназарычу, которые выступает у Володи моего друга Соловьева, который все время кричит: "Когда Лукашенко Крым признает?". Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает - Будапештская декларация, помните, мы ее подписывали? Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны - и Крым, и все остальное", - сказал белорусский президент.

Мнение эксперта

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок напоминает, что Лукашенко не отказывался от признания Крыма российской территорией, но оно способно оказаться неподъемным для самой России, ибо она не сможет компенсировать экономические издержки Минска.

"Теоретически действующий президент Лукашенко никогда не отказывался от признания Крыма, как, собственно, и от полноценной интеграции между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Про интеграцию он говорил, что хоть завтра, но народ может не понять. Про Крым он тоже говорит: "Хоть завтра, но сначала сами полноценно признайте Крым, а заодно нам, Республике Беларусь, компенсируйте все возможные дополнительные санкционные издержки, которые на республику, скорее всего, западные демократии наложат, когда/если республика признает Крым", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Официально все еще считая Крым частью Украины, в 2014 году Лукашенко заявлял, что "Крым - сегодня часть Российской Федерации". "Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится", - добавлял он. Президент Беларуси не признает и независимость отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии, которую признала Москва в 2008 году. Свое решение он объяснял риском отключения Беларуси от международной платежной системы SWIFT.

В то же время Бышок уверен, что для Кремля не столь принципиально, признают ли Крым союзники РФ, как Беларусь, КНР, Армения и Индия.

"В России есть определенное понимание, что формального признания Крыма со стороны хоть кого-нибудь, скорее всего, не будет, но одновременно есть и понимание того, что Крым останется в составе России безотносительно любых внутри- и внешнеполитических изменений", - заметил эксперт.

Что касается нарастающего давления ЕС на белорусского президента, то Бышок уверен, что Москва четко обозначила свою поддержку Лукашенко и удерживает коллективный Запад от военных авантюр с целью смещения руководства в Минске.

"Коллективный Запад не готов идти ни на какие военные авантюры в белорусском вопросе. Россия и Беларусь сотрудничают по линии силовых ведомств, спецслужб и армий, проводят совместные учения "Запад 2021". Здесь есть определенное понимание, что, пока Москва поддерживает Лукашенко как легитимного президента, никто не будет всерьез оспаривать физически его должность. А поскольку у Москвы нет на данный момент кандидата номер два, то на безрыбье Лукашенко остается единственным визави для Кремля", - добавил политолог.