Мужчина до смерти забил мать в Западном Казахстане

Мужчина задержан по подозрению в убийстве собственной матери в Западно-Казахстанской области. Об этом рассказали в департаменте полиции ЗКО.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам после того, как правоохранители нашли тело 61-летней женщины.

"Весь личный состав был поднят по тревоге, объявлены розыскные мероприятия. Подозреваемым оказался 35-летний сын убитой, который попытался скрыть факт, ввести следствие в заблуждение", - приводит слова начальника регионального департамента полиции Махсудхана Аблазимова издание "Мой город".

Оказалось, между подозреваемым и его матерью вспыхнула ссора, в ходе нее он причинил женщине в область груди телесные повреждения, от которых она скончалась.

Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.106 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".