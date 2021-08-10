На столичный регион надвигаются сильные осадки – МЧС

В течение ближайшего часа и до утра среды на столичный регион обрушатся ливни и грозы, - сообщает сайте столичного главка МЧС России.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до 9 часов 11 августа по Москве и области местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также о предстоящих погодных катаклизмах спасатели предупредили пешеходов и водителей.