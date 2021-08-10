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Посол Ирана: транспортный коридор "Север-Юг" скоро будет достроен

Посол Ирана: транспортный коридор &quot;Север-Юг&quot; скоро будет достроен

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что вскоре планируется достроить последний участок международного транспортного коридора "Север-Юг", пишет РИА Новости.

"Последний участок Реши - Астара. Надеемся, что остающийся участок коридора "Север-Юг" будет сделан в кратчайшие сроки", - заявил он в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

Мультимодальный транспортный коридор "Север-Юг" берет начало в Санкт-Петербурге и заканчивается в порту Мумбаи (Индия). Его протяженность составляет 7 200 км, коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему ЕС и страны востока через Суэцкий канал.

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Вестник Кавказа

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