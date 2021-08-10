Патрушев встретился с прежним и новым главами Совета нацбезопасности Израиля

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Москве провел встречу с покидающим пост председателя израильского Совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом. Такое сообщение опубликовано на сайте СБ РФ.

В мероприятии также принял участие новый председатель Совета по нацбезопасности Израиля Эяль Хулата.

"Николай Патрушев поблагодарил Меира Бен-Шаббата за совместное плодотворное сотрудничество по важнейшим проблемам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

Секретарь Совбеза РФ также поздравил Эяля Хулату с назначением и выразил надежду на продолжение преемственности в двусторонних контактах в сфере безопасности.

Участники встречи подтвердили намерение дальнейшего расширения взаимодействия Москвы и Тель-Авива, детально обсудили вопросы продолжения двустороннего сотрудничества по линии совбезов и спецслужб, обратили особое внимание на вопросы противодействия международному терроризму. Помимо этого, они обменялись мнениями по ближневосточной ситуации и по урегулированию некоторых региональных конфликтов.