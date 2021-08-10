Донские рестораторы закрывают заведения из-за ковидных ограничений

В Ростове-на-Дону после ужесточения антиковидных ограничений 24 предприятия общепита приостановили работу и еще 12 закрылись полностью, - рассказал представитель Федерации рестораторов и отельеров в донском регионе Денис Завалишин.

"Десятки сотрудников потеряли свою работу. Падение выручки на предприятиях общепита составило 70%, бронирование в отелях на 40%", – написал Денис Завалишин в своем аккаунте в Instagram, передает "АиФ-Ростов".

Властям следует наладить работу ресторанных летних площадок без ограничений, так как это единственная возможность для предпринимателей поправить свое финансовое положение в текущих условиях. Помимо этого, август и так один из самых сложных месяцев для рестораторов, а ужесточение ограничений усугубило ситуацию, и многие предприниматели вынуждены закрывать свои заведения, - добавил Завалишин.

Напомним, с четвертого августа в Ростовской области залы общепита могут заполняться на 30%, а посетить их могут только те дончане, у которых есть один из трех документов: сертификат о вакцинации от ковида, документ о перенесенном за последние полгода заболевании или отрицательный ПЦР-тест.