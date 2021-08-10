Под Алматы случилось смертельное ДТП

На трассе Алматы - Бишкек в Алматинской области случилась авария, в которой погибли пять человек, в том числе ребенок.

"ДТП произошло 9 августа в Жамбылском районе около 20:30. Предварительно, 50-летний водитель Mercedes двигался в восточном направлении по автодороге Алматы - Бишкек. Чтобы избежать столкновения с совершавшим разворот на дороге грузовиком Scania, мужчина выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Audi. На месте ДТП скончались пять человек, среди них несовершеннолетняя девочка", - сообщили правоохранители.

Погибли водитель и четверо пассажиров Audi, уточнили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.