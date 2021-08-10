Латвия ввела режим ЧС и закрыла границу с Беларусью

Потоки нелегальных мигрантов в Латвию возросли, в связи с этим правительство страны единогласно решило ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, откуда иностранцы попадают в ЕС.

"Укрепление границы начинается немедленно", - написала в Twitter глава МВД Латвии Мария Голубева.

Режим ЧС "фактически закрывает на время границу между Латвией и Беларусью", уточнил премьер Кришьянис Кариньш.

Латвийским пограничникам разрешили применять оружие против нелегалов, на границу дополнительно направлены 50 военнослужащих.

За минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержали около 200 мигрантов.

Ранее о потоках мигрантов через границу с Беларусью сообщала соседняя Литва, там решили построить забор, чтобы пресечь поток нелегалов.

При этом в Беларуси также усиливают охрану границы - страны ЕС насильно выдворяют в республику мигрантов, часто с телесными повреждениями.