Убийцу нашли по ДНК на Ставрополье

В Ипатовском районе за неделю был установлен и задержан подозреваемый в убийстве, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Ставропольскому краю.

Второго августа на берегу реки Малая Кугульта было найдено тело 52-летнего мужчины.

В ходе расследования правоохранители проверяли причастность к убийству жителей соседних сел, у них отбирались образцы ДНК.

"При осмотре места происшествия следователь изъял с сиденья машины потерпевшего биологические образцы, которые незамедлительно направил на генотипоскопическую экспертизу", - пояснили в управлении.

Найденные ДНК оказались идентичны ДНК 53-летнего жителя хутора Веселый, в сжатые сроки он был доставлен к следователю, где дал признательные показания.

Сейчас подозреваемый задержан, по ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.