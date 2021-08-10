Убийцу нашли по ДНК на Ставрополье
В Ипатовском районе за неделю был установлен и задержан подозреваемый в убийстве, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Ставропольскому краю.
Второго августа на берегу реки Малая Кугульта было найдено тело 52-летнего мужчины.
В ходе расследования правоохранители проверяли причастность к убийству жителей соседних сел, у них отбирались образцы ДНК.
"При осмотре места происшествия следователь изъял с сиденья машины потерпевшего биологические образцы, которые незамедлительно направил на генотипоскопическую экспертизу", - пояснили в управлении.
Найденные ДНК оказались идентичны ДНК 53-летнего жителя хутора Веселый, в сжатые сроки он был доставлен к следователю, где дал признательные показания.
Сейчас подозреваемый задержан, по ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
Вестник Кавказа
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