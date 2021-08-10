На сочинском курорте заработал уникальный подвесной мост для экстремалов

Любители экстремального туризма получили новинку: на курорте "Роза Хутор" заработал уникальный для России прозрачный мост, раскинувшийся на высоте 2320 м над уровнем моря.

"Мы вдохновлялись зарубежными аналогами и сумели создать свою уникальную конструкцию. Мост включает ступени из прочного монолитного поликарбоната и металлические крепления - скобы и тросы. В отличие от многих подобных проектов, наш мост подвижен. А значит, эмоции от прогулки будут еще ярче", - рассказал руководитель проекта Александр Якущенко, передает портал Юга.ру.

Прозрачный 32-метровый мост ведет на вершину Роза Пик, но опасаться экстремалам нечего - на курорте строго следят за безопасностью отдыхающих: перед прогулкой по мосту посетители обязательно получают страховочное снаряжение, а на мост не пускают людей весом более 100 кг и ростом менее 130 см.

Теперь к вершине Роза Пик ведут три подвесных моста: самый длинный (115 м), который работает только летом, малый (72 м), открытый круглый год, и новый прозрачный мост, который тоже будет работать в любое время года.