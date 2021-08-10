Опубликован рейтинг счастливых стран мира

Индекс счастья в России оказался минимальным за 10 лет, страна занимает только 76-е место в рейтинге счастья ООН.

Первое место рейтинга не в первый раз досталось Финляндии. Следом идут Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия, Австрия.

На 12-м месте в рейтинге счастливых стран оказался Израиль, на 38-м - Эстония, на 40-м - Литва, на 42-м - Узбекистан. В топ-50 вошли также Польша (44 место) и Казахстан (45 место).

Латвия заняла 51-е место, Киргизия - 67-е, Монголия - 70-е, Беларусь - 75-е, следом за ней Россия - 76-е место списке счастливых стран. В России индекс счастья оказался самым низким за последние 10 лет - счастлив 41% граждан, несчастны - 22%.

Таджикистан оказался на 78-м место рейтинга, Армения - 86-е место, Азербайджан - 90-е место, Туркменистан – 97-е, Турция - 104-е место, Грузия - 108-е место, Украина - 110-е место.

Всего в рейтинг попали 149 стран, замыкает список Афганистан.