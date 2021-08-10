Рецидивист едва не зарезал знакомую в Тбилиси

В Тбилиси задержан ранее судимый мужчина, обвиняемый в попытке умышленного убийства, такое сообщение опубликовано на сайте МВД Грузии.

Как установило следствие, обвиняемый нанес множество ранений холодным оружием своей 36-летней приятельнице. Преступление было совершено на съемной квартире пострадавшей, пишет Sputnik Грузия.

Агрессора задержали по горячим следам, он может лишиться свободы на срок от 7 до 15 лет.

Раненая доставлена в больницу, где ей оказывается помощь.