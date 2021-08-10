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Донской аэропорт Платов стал третьим среди воздушных гаваней России и СНГ

Донской аэропорт Платов стал третьим среди воздушных гаваней России и СНГ

Новый ростовский аэропорт Платов согласно рейтингу британской компании Skytrax вошел в тройку лучших аэропортов России и СНГ.

Первое место в рейтинге занял аэропорт Баку Гейдар Алиев, на втором – столичный аэропорт Шереметьево. По качеству работы персонала Платов в России и странах СНГ занял второе место, - передает "АиФ-Ростов".

В 2021 году участие в голосовании за лучшие аэропорты приняли пассажиры более чем 500 аэропортов по всему миру. Премия World Airport Awards, оценивающая качество обслуживания аэропортов, считается эталоном качества в авиационной отрасли, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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