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Альпинисты из Ирана сорвались с пика Победы в Киргизии

Альпинисты из Ирана сорвались с пика Победы в Киргизии

Два альпиниста сорвались с огромной высоты при восхождении на пик Победы в Киргизии, о ЧП рассказали в туристической фирме "Ак-Сай Трэвел".

В компании уточнили, что группа альпинистов приехала из Ирана в Киргизию 18 июля. Четвертого августа во время восхождения на пик Победы одна из них, Мехри Джафари, сорвалась с высоты 6,3 тыс м. "Однако группа продолжила восхождение", - цитирует представителя "Ак-Сай Трэвел" "Интерфакс".

Вскоре, 7 августа, еще один член группы - Адиен Реза - сорвался с высоты 7 тыс м.

В турфирме добавили, что Мехри Джафари - гражданка Великобритании иранского происхождения, Адиен Реза имеет иранское гражданство.

"Для поиска пропавших был собран спасательный отряд из числа иранских и венгерских альпинистов, однако поиски до сих пор не дали результатов", - уточнил представитель турфирмы.

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Вестник Кавказа

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