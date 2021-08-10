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Грузия установила мировой рекорд по темпам распространения COVID-19

Грузия установила мировой рекорд по темпам распространения COVID-19

Мировым лидером по распространению коронавируса стала Грузия, пишет New York Times.

Грузия занимает первое место по среднесуточному количеству случаев заражения коронавирусом на 100 тыс населения за последние семь дней. Среднесуточный показатель новых случаев в стране составляет 3 758. За минувшие сутки в Грузии выявили максимальное с начала пандемии число инфицированных.

По числу смертей Грузия входит в десятку лидеров - в среднем 36 смертей в сутки, седьмое место.

Республика проходит пик четвертой волны коронавируса, в местном минздраве констатируют, что эта волны тяжелее, чем все предыдущие.

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Вестник Кавказа

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