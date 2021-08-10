Часть регионов Северного Кавказа вообще не очищает сточные воды
Сточные воды уходят в окружающую среду неочищенными в пяти регионах России, говорится в отчетном докладе главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
"В пяти субъектах РФ очистка поверхностных стоков практически в полном объеме отсутствует, в 13 субъектах очищают менее 1%, в 20 субъектах процент очистки не превышает 10%", - цитирует ее РИА Новости.
Под поверхностными стоками подразумеваются сбросы предприятий, ливневые и промышленные канализации, а также канализации ЖКХ.
Из презентации Радионовой следует, что сточные воды не проходят очистку в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Крыму, Севастополе и в Приморье.
Вестник Кавказа
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