Кизлярские виноделы идут на новый рекорд по переработке винограда

Государственный завод по производству премиальных алкогольных напитков полного технологического цикла - АО "Кизлярский коньячный завод" - в нынешнем году планирует переработать свыше 41 тыс т винограда, что станет рекордом для предприятий СНГ и части Европы, - говорится в сообщении пресс-центра компании, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

"Производство коньяка – это сложный технологический процесс, включающий множество этапов. Начиная от переработки винограда, выращенного исключительно на территории России, и заканчивая готовой продукцией – все этого делается на Кизлярском коньячном заводе. При этом основная задача компании - сохранить традиционное качество и вековую технологию производства всемирно известного кизлярского коньяка", - рассказал генеральный директор завода Евгений Дружинин.

Предыдущий рекорд, установленный компанией по итогам 2018 года, составлял 41 тыс т переработанного винограда, из которого было произведено более 2,6 млн декалитров столового виноматериала.

Напомним, на сегодняшний день АО "ККЗ" является одним из крупнейших покупателей винограда технических сортов в стране и единственным заводом полного технологического цикла: от винограда до напитка. Его продукция не раз принимала участие в международных выставках и конкурсах: только с 2000 года предприятие получило более сотни золотых медалей, а его коньяки были признаны лучшими в России и в Европе.