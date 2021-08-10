Росстат: смертность в России выросла с начала года на 16%

Статистика смертности в России за первые шесть месяцев 2021 года ухудшилась на 16,2%, сообщает Росстат.

С 1 января текущего года умерли 1,1 млн россиян, за первое полугодие 2020 года - 946,5 тыс человек.

В регионах Южного федерального округа смертность выросла на 20,3%, - за погода умерли 107,2 тыс. человек. На Кубани смертей в этом году стало на 23,9% больше, в Ростовской области - на 21,7%, в Крыму - на 14,9%.

В Северо-Западном федеральном округе смертность выросла на 18,9%, в Центральном округе - на 16,7%, в СКФО - на 14%.

Смертность увеличилась во всех регионах, минимально - в Уральском федеральном округе, на 13,1%.

Коронавирус является главной причиной повышения смертности в России.

В Росстате отметили, что за июнь 2021 года в стране умерло в три раза больше человек, чем в июне 2020 года.