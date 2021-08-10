Росстат: смертность в России выросла с начала года на 16%
Статистика смертности в России за первые шесть месяцев 2021 года ухудшилась на 16,2%, сообщает Росстат.
С 1 января текущего года умерли 1,1 млн россиян, за первое полугодие 2020 года - 946,5 тыс человек.
В регионах Южного федерального округа смертность выросла на 20,3%, - за погода умерли 107,2 тыс. человек. На Кубани смертей в этом году стало на 23,9% больше, в Ростовской области - на 21,7%, в Крыму - на 14,9%.
В Северо-Западном федеральном округе смертность выросла на 18,9%, в Центральном округе - на 16,7%, в СКФО - на 14%.
Смертность увеличилась во всех регионах, минимально - в Уральском федеральном округе, на 13,1%.
Коронавирус является главной причиной повышения смертности в России.
В Росстате отметили, что за июнь 2021 года в стране умерло в три раза больше человек, чем в июне 2020 года.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться