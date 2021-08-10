Кадыров зарегистрирован кандидатом на выборы главы Чечни

Избирком Чечни зарегистрировал главу ЧР Рамзана Кадырова в качестве кандидата от "Единой России" на выборах главы региона, которые состоятся осенью.

Как сообщает ТАСС, удостоверение кандидата Кадыров получил из рук председателя комиссии Умара Байханова.

Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет Чечню на протяжении более чем 14 лет, ранее политик установил абсолютный рекорд по количеству голосов, полученных на прямых выборах руководителями субъектов РФ с 2000 года, - более 97% голосов в 2016 году.

Прямые выборы главы Чечни и регионального парламента состоятся 19 сентября.