Часть детских летних дагестанских лагерей оштрафовали за нарушения

Управление Роспотребнадзора по Дагестану после проведения контрольно-надзорных мероприятий наложило на часть детских летних лагерей отдыха штрафы за нарушения в организации отдыха, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану отобрали и исследовали более 2100 проб воды, пищевых продуктов, готовых блюд, смывов внешней среды, и выявили: 5% проб готовой продукции не соответствовали по показателю калорийности, а 11% смывов с объектов внешней среды не соответствовали по показателю бактериологии, - передает "АиФ-Дагестан".

По обнаруженным административным нарушениям были составлены 204 протокола, а также вынесены постановления о назначении штрафов общей суммой 577 тыс рублей. Также на 32 тыс рублей оштрафованы девять поставщиков продуктов, а девять человек из числа персонала были отстранены от работы из-за отсутствия информации об обследовании на COVID-19 и острых кишечных инфекций.

Напомним, на протяжении второй смены летней оздоровительной кампании 2021 года в 63 дагестанских лагерях отдохнули более 7 тыс детей.