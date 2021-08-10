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В Казахстан прибыла первая партия вакцины Vero Cell

В Казахстан прибыла первая партия вакцины Vero Cell

Во вторник в Алматы доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса Vero Сell.

"Авиакомпания Air Astana выполнила транспортировку вакцины Vero Сell компании Sinopharm напрямую из Пекина. Доставка одного миллиона доз реализуется двумя рейсами по заказу "СК-Фармация" при Министерстве здравоохранения РК", - сообщает пресс-служба Air Astana.

Второй рейс состоится днем 11 августа, вакцину транспортируют в термо-контейнерах с поддержанием температурного режима в диапазоне от 2 до 8 градусов.

"Air Astana солидарна с Министерством здравоохранения в стремлении обеспечить казахстанцев большим выбором вакцин от коронавирусной инфекции", - отметили в компании.

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Вестник Кавказа

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