Вирусолог: всплеск заболеваемости коронавирусом случится во второй половине сентября

Заболеваемость коронавирусом в России может снова начать расти уже в сентябре, сообщил в эфире радиостанции "Вести FM" врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, темпы вакцинации в России недостаточны, так что всплеска заболеваемости можно ждать, как только россияне вернутся из отпусков.

"Когда все вернутся к нам обратно, так как огромная прослойка сейчас сохраняется непровакцинированной, которая потеряла иммунитет после первых заболеваний. <...> Когда все вернутся из отпусков [это середина - конец сентября], мы увидим опять рост заболеваемости повторный, поэтому я бы пока не обнадеживался", - отметил он, комментируя статистику последних дней.

Вирусолог констатировал, что не доволен темпами вакцинации в стране. "То, что сейчас сделано, как-то помогает, но, к сожалению, не дает контроль над эпидемией. То, что мы видим снижение заболеваемости, это снижение в мегаполисах и в тех местах, где люди приобретают популяционный иммунитет, где вакцинация поставлена на должном уровне. Но мы сейчас забываем о том, что Россия это страна, где не во всех регионах проведена грамотная вакцинация", - отметил он.

Тимаков привел в пример курортные регионы - в местах посещаемых туристами спада заболеваемости нет. Кроме того, отпуска ведут к перераспределение потоков населения.