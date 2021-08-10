Россия простит Ирану полмиллиарда евро?

Иран планирует урегулировать с Россией задолженность страны по строительству АЭС "Бушер", - заявил сегодня посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Что касается задолженности Исламской Республики Иран по ядерной станции, конечно же, мы ведем беседу с нашими российскими коллегами и идем к решению этого вопроса", - рассказал посол.

Задолженность иранской стороны перед Россией за работы по созданию АЭС "Бушер" составляет около 500 млн евро.

Напомним, строительство АЭС "Бушер" - первой на Ближнем Востоке атомной станции - было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU), однако в 1980 году власти ФРГ присоединилось к санкциям, которые США ввели против Ирана после Исламской революции 1979 года, и строительство было заморожено. Россия оказалась единственной страной, согласившейся помочь Ирану достроить АЭС: в августе 1992 года было подписано соглашение о ее сооружении, а в январе 1995 года был заключен контракт на завершение строительства первого энергоблока. Российские специалисты успешно "вписали" отечественное оборудование в постройки, сделанные по немецкому проекту, задействовав при этом около 12 тыс т немецкого оборудования.