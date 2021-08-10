Аксенов: Симферополь и Алушта получат новые водохранилища

В Симферополе и Алуште построят новые водохранилища объемом 15 и 8 млн кубометров, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Несмотря на то, что ситуация с водоснабжением в регионе в целом стабилизировалась, те мероприятия, которые намечены с федеральным центром – это, в том числе, строительство накопительных водохранилищ в Симферополе объемом около 15 млн кубометров и в Алуште объемом 8 млн кубометров продолжают реализовываться", – отметил Аксенов.

Сейчас готовится технико-экономическое обоснование по строительству водохранилищ и других объектов, будет опреснительная установка и в Ялте, поскольку дополнительных источников воды там нет, - добавил глава республики.