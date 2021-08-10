Русскоязычный телеканал появится в Иране

Власти Ирана рассматривают возможность создания русскоязычного телевизионного канала, сообщил посол ИРИ в Москве Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Он констатировал, что в Исламской Республике действует множество каналов на разных языках, а канала на русском языке не существует.

"Мы сейчас ведем беседу с соответствующими руководителями, чтобы русскоязычный канал был создан на территории Ирана", - цитирует дипломата ТАСС.

Глава диппредставительства выразил уверенность, принимая во внимание обещание, данное руководителем Гостелерадио Ирана, что это событие случится уже в ближайшем будущем.