Минздрав Грузии: тяжесть четвертой волны коронавируса связана с дельта-штаммом

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что четвертая волна коронавируса, которая фиксируется сейчас в стране, намного сложнее и тяжелее, чем прошлые волны. По ее мнению, это связано с дельта-штаммом.

"Важно то, что новый штамм, как показывает мировая практика, имеет другой темп и сложность. Исходя из этого, темп распространения инфекции отличает четвертую волну от второй", – сказала Тикрадзе.

Было понятно, что в страну придет дельта-штамм и ускорит заболеваемость.

"Третью волну мы прошли сравнительно легко, однако четвертая оказалась гораздо тяжелее и сложнее, что было ожидаемо, поскольку мы наблюдали в других странах насколько быстро распространялся дельта-штамм. Это именно та главная причина из-за чего сегодня мы находимся в таком сложном процессе", – уверена глава Минздрава.

О тяжести новой волны говорит и то, что вызовы скорой помощи увеличились более чем на 50%.

В Грузии пока не рассматривают вопрос обязательной вакцинации, но, по словам Тикарадзе, возможно для определенного сегмента населения вакцинация будет обязательной.

Напомним, за минувшие сутки в Грузии выявили рекордное число случаев коронавируса - 5 697, также рекордной оказалась смертность - умерли 54 пациента.