Почти десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ташкенте

Маршрутное такси попало в аварию в Чиланзарском районе Ташкента, такое сообщение распространила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

"Газель" и легковая машина Lacetti столкнулись примерно в 7:10 на перекрестке улиц Бунедкор и Домбирабад, в результате микроавтобус перевернулся. За рулем маршрутки находился Ш. Г. (1983 г. р.), "легковушки" - К. Ю. (1952 г. р.), передает "Газета.uz".

В ДТП пострадали водитель маршрутки и шесть пассажиров, а также пассажир легковой машины.

ЧП расследуют сотрудники УБДД ГУВД Ташкента.