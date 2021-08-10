Сельские медики Адыгеи получили новые санитарные машины

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня вручил медикам из муниципалитетов новые санитарные автомобили, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Девять машин были куплены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения и направлены в медучреждения Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Шовгеновского и Теучежского районов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Ключи от авто также вручали депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов и министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

Мурат Кумпилов пообщался с медиками, отметив: даже в самых отдаленных селах учреждениям здравоохранения необходимо обеспечить профессиональный подход, заботу о каждом пациенте.

"Со своей стороны мы продолжим укреплять материально-техническую базу регионального здравоохранения", - заверил Кумпилов.