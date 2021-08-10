Сельские медики Адыгеи получили новые санитарные машины
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня вручил медикам из муниципалитетов новые санитарные автомобили, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Девять машин были куплены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения и направлены в медучреждения Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Шовгеновского и Теучежского районов, - передает "АиФ-Ставрополье".
Ключи от авто также вручали депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов и министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.
Мурат Кумпилов пообщался с медиками, отметив: даже в самых отдаленных селах учреждениям здравоохранения необходимо обеспечить профессиональный подход, заботу о каждом пациенте.
"Со своей стороны мы продолжим укреплять материально-техническую базу регионального здравоохранения", - заверил Кумпилов.
Вестник Кавказа
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