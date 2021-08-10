В Москве задержали курьера с поддельными сертификатами о вакцинации и медотводами

В Москве на Каширском шоссе задержана курьер, которая развозила заказчикам поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В интернете оперативники обнаружили объявление, в котором предлагалось приобрести за денежное вознаграждение сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) без ее фактического прохождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали курьера, которая доставила заказчику именной сертификат", - рассказала Волк.

Поддельный документ обошелся заказчику в 3 200 рублей. У курьера изъяли еще несколько заполненных документов, в также справки о медотводе от прививки. "Изъятое направлено на экспертизу", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".