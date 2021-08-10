В Казахстане бесплатно раздадут заброшенные дачные участки

В Петропавловске используемые не по назначению или выданные с нарушениями дачные участки вернут в государственную собственность, а затем раздадут желающим, пишет "Казинформ",

Всего в городе 308 таких участков, вернуть государству пока удалось 76.

"Процедура возврата усложнена тем, что у акимата нет контрольной функции. Мы собираем материал, отправляем в земельную инспекцию, они в комитет. А там всего 16 инспекторов на всю страну, если не ошибаюсь. Процедура долгая", - пояснил глава города Булат Жумабеков.

Местные власти хотят решить проблему заброшенных участков, которых в городе почти половина - 23 тыс, раздав их желающим гражданам.

"Сейчас многие хотят приобрести дачи. Будем выявлять такие участки и передавать бесплатно желающим. Уже вернули 300, еще 70 планируем до конца года. Вообще, рассчитываем в год по 1,5-2 тысячи участков возвращать", - добавил Жумабеков.