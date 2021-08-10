Иран прекратил снабжать электричеством Ирак

Иран временно прекращает экспорт электричества в Ирак из-за энергодефицита, предупреждает исполнительный директор Энергораспределительной компании ИРИ Мостафа Раджаби Машхади.

"Потребности нашей страны стали причиной того, что мы прекратили экспорт электроэнергии в Ирак", - приводит его слова агентство Fars.

Кроме того, по словам Машхади, сокращается экспорт и в Афганистан: сегодня туда было поставлено 13 мегаватт электроэнергии, а на прошлой неделе аналогичный показатель составлял 100 мегаватт.

Исполнительный директор добавил, что в 2020 году Исламская Республика отправила на экспорт около 2 тыс мегаватт электроэнергии, в этом году, в связи с повышением внутренних потребностей, экспорт уменьшится до 150 мегаватт.

Напомним, ситуация с энергообеспечением Ирана осложнилась этим летом, в результате по всей стране начали регулярно отключать свет.