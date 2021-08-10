Казахстанцы впервые празднуют День Абая

Сегодня, 10 августа, казахстанцы отмечают День Абая - основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора Абая Кунанбаева.

Новый праздник утвердили лишь в прошлом году, когда праздновали 175-летний юбилей со дня рождения великого казахского поэта, и 5 августа дата была внесена в официальный перечень праздников.

"Произведения поэта изданы в переводе на десять языков и направлены в лучшие библиотеки мира, а при наших посольствах за рубежом открыты центры Абая. Но это только первый шаг. Думаю, в будущем мы сможем открыть институты Абая. Начал вещание телеканал "Абай". В высших учебных заведениях введено преподавание курса "абаеведение". Город Семей, сыгравший особую роль в становлении казахского общества, был признан историческим центром – и все это было для того, чтобы приобщить молодое поколение к бесценному наследию великого мыслителя. Мы добились значительного прогресса в продвижении философии Абая в тюркском мире", - прокомментировал введение нового праздника президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает "АиФ-Казахстан".

Абай - защитник интересов государства, сторонник идеи единства народа. Своими произведениями он внес большой вклад в развитие страны, призывая к объединению нации и созданию справедливого общества. Совместное обсуждение проблем государством и гражданами - признак цивилизованного общества. Можно утверждать, что великий Абай стоит у истоков этой идеи, объединяющей власть и народ, - добавил Токаев.

Напомним, Абай Кунанбаев - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.