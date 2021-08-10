ОДКБ: ноябрьское Заявление России, Азербайджана и Армении должно быть реализовано

Организация Договора о коллективной безопасности обеспокоена в связи с регулярными нарушениями трехстороннего Заявления от 9 ноября прошлого года, заявил ее генеральный секретарь Станислав Зась.

"Мы всерьез обеспокоены тем, что в последнее время на границе участились столкновения и стали более интенсивными. Это усложняет реализацию договоренностей, которые были достигнуты Арменией, Азербайджаном и Россией по Карабаху и установлению региональной безопасности", - приводит его слова армянские СМИ.

Генсек ОДКБ обратил внимание, что ситуация на госгранице Азербайджана и Армении находится в центре внимания организации, и подчеркнул, что пограничные провокации несут угрозу для безопасности Кавказского региона ее зоны ответственности.

Зась также указал, что в ОДКБ уверены: возможности политического урегулирования не исчерпаны и представляют собой наиболее оптимальный вариант для всех сторон.

Кроме того, он отметил важность рабочего формата, обозначенного Азербайджаном и Арменией при посредничестве РФ, уточнив, что "все действия ОДКБ исходят из такого понимания ситуации".