"Ростов" вернул себе сданного в аренду "Ротору" вратаря Максима Рудакова

Футбольный клуб "Ростов" и волгоградский "Ротор" расторгли соглашение об аренде у "желто-синих" 25-летнего вратаря Максима Рудакова, - сообщили в пресс-службе команды.

Игрок возвращается в расположение "Ростова" несмотря на то, что у команды есть вратари Сергей Песьяков и Егор Бабурин, - передает "АиФ-Ростов".

Следующий матч команда Ростова проведет против столичного ЦСК на поле "Ростов Арены".