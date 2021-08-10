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"Ростов" вернул себе сданного в аренду "Ротору" вратаря Максима Рудакова

Фото: Wikimedia
Фото: Wikimedia

Футбольный клуб "Ростов" и волгоградский "Ротор" расторгли соглашение об аренде у "желто-синих" 25-летнего вратаря Максима Рудакова, - сообщили в пресс-службе команды.

Игрок возвращается в расположение "Ростова" несмотря на то, что у команды есть вратари Сергей Песьяков и Егор Бабурин, - передает "АиФ-Ростов".

Следующий матч команда Ростова проведет против столичного ЦСК на поле "Ростов Арены".

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Вестник Кавказа

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