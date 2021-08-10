Россию и Узбекистан соединит "Агроэкспресс"

Проблему роста цен на продукты в России решат путем увеличению ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из ближнего зарубежья, такого поручение президента России Владимира Путина.

В настоящее время дорабатывается проект "Агроэкспресс", в рамках которого между Узбекистаном и Россией будут ходить составы с сельхоз продукцией. "В настоящее время документ дорабатывается узбекской стороной. Реализация проекта по запуску логистического коридора позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. В перспективе планируется внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию "от двери до двери", - сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, пишет РИА Новости.

Планируется согласование технических условий взаимодействия таможенных и контрольных служб, тарифов.

Соглашение о перевозке сельхоз продуктов в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах подписали в июне Российский экспортный центр (РЭЦ), "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers

Грузы будут доставлять через территорию Казахстана, республика присоединилась к агрологистическому коридору.

Запуск аналогичного проекта прорабатывается и с Азербайджаном, отметили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.