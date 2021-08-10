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Экс-жених опасно ранил пожилого жителя Армении

Экс-жених опасно ранил пожилого жителя Армении

Поножовщина между двумя мужчинами произошла в Ванадзоре (Лорийская область), такое сообщение распространила пресс-служба СК Армении.

Четвертого августа 21-летний и 46-летний мужчины поспорили из-за расторжения младшим помолвки с дочерью старшего.

В пылу перепалки экс-жених дважды ударил ножом бывшего будущего тестя, причинив ему опасные для жизни тяжкие телесные повреждения.

Как сообщает Sputnik Армения, агрессору предъявлено обвинение по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Армении, в суд подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения.

Идет предварительное расследование.

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