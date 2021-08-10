В Крыму исключили острый дефицит воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе больше не случится острого дефицита воды.

"Пока ситуация с водой у нас стабилизовалась. Думаю, что больше подобных ситуаций, даже если погода будет вытворять такие же вещи, как в предыдущие годы - полное отсутствие осадков, мы продержимся, все будет нормально", - отметил он.

По словам Аксенова, в Крыму продолжается работа по снижению потерь воды в сетях. "Мы по итогу до конца следующего года, проведя всю работу, должны получить эффект - больше 26 тыс кубометров в сутки экономии только в Симферополе (потребление города - около 100 тыс)", - подчеркнул глава республики.