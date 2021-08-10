Власти Крыма определились с новым министром экологии

Кандидатура Ольги Славгородской, которая на данный момент является первым замминистра экологии и природных ресурсов Крыма, будет представлена на рассмотрение в парламент, - сообщил глава региона Сергей Аскенов.

"Ольга Славгородская работала первым заместителем, она полностью знает обстановку в министерстве. Она, по сути, тянула большинство проектов, поэтому ее кандидатура на рассмотрение в парламент будет внесена", – отметил Аксенов, передает Крыминформ.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий Нараев подал в отставку по собственному желанию.