"Системный сбой": власти озвучили точную причину трагедии во владикавказской больнице
Причиной выхода из строя системы подачи кислорода в республиканской больнице скорой помощи во Владикавказе, в результате чего погибли девять коронавирусных больных, стал системный сбой. Об этом заявил врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев.
"Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты", - приводит его слова ТАСС.
В данный момент, добавил Тебиев, идет проверка, в результате которой будет установлена причина трагедии.
Вестник Кавказа
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