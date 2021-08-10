"Системный сбой": власти озвучили точную причину трагедии во владикавказской больнице

Причиной выхода из строя системы подачи кислорода в республиканской больнице скорой помощи во Владикавказе, в результате чего погибли девять коронавирусных больных, стал системный сбой. Об этом заявил врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев.

"Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты", - приводит его слова ТАСС.

В данный момент, добавил Тебиев, идет проверка, в результате которой будет установлена причина трагедии.