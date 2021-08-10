Авария оставила без света жителей двух округов Краснодара

Сегодня утром в Краснодаре из-за электроаварии без света остались жители двух округов, - сообщает пресс-служба ЕДДС.

Энергоаварии, оставившие без электроэнергии более четырех тысяч жителей Прикубанского и Карасунского округов краевого центра зафиксированы на 12 улицах. Утром поступило сообщение об отключении электроэнергии в Прикубанском округе, оставив без электроэнергии жителей шести улиц общей численностью 2500 человек, а спустя некоторое время свет отключили в домах на шести улицах Карасунского округа, оставив без света еще 1700 человек. Причина та же — повреждения на линии, - передает "АиФ-Юг".

В общей сложности отключено 57 подстанций. На месте аварии работают аварийные бригады, они обещают восстановить электроснабжение в течение четырех-пяти часов.