Аэропорт Владикавказа установил рекорд по пассажиропотоку

Пассажиропоток международного аэропорта Владикавказ вышел на исторический максимум, такое сообщение распространила пресс-служба воздушной гавани.

За прошлый месяц он вырос на 35% к июлю 2019 и 2020 годов и составил 70,3 тыс пассажиров, 1,5 тыс из которых летели международными рейсами.

За первые семь месяцев текущего года аэропорт обслужил рекордные 390,8 тыс пассажиров - на 26% больше, чем в позапрошлом году, и почти в 1,5 раза выше, чем в 2020 году.

Такой рост объясняется увеличением спроса на перелеты по привычным маршрутам - в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также запуском новых международных рейсов - в Баку и Ереван.

"По словам генерального директора Международного аэропорта Владикавказ Сергея Чалова, с марта текущего года отмечается среднемесячный рост пассажиропотока на 12%, что позволило аэропорту значительно превысить даже "допандемийные" показатели"", - уточнили в сообщении.