В Ингушетии стало на 43% больше коек для больных коронавирусом

На фоне роста заболеваемости коронавирусом, власти Ингушетии принимают дополнительные меры, в том числе наращивают коечный фонд.

"За последние две недели из-за роста заболеваемости коечный фонд для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением (выявлением) новой коронавирусной инфекции COVID-19 увеличен на 43%", - сообщила министр здравоохранения Рукият Торшхоева на совещании у премьера Владимира Сластенина в Магасе.

В настоящее время в регионе функционируют 586 коек, свободный коечный фонд - 23%.

Всего в Ингушетии инфицированы более 18 тыс человек.