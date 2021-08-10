В Израиле заболеваемость коронавирусом вернулась к февральским максимумам

В Израиле за сутки выявили 6 275 случаев заражения коронавирусом.

"Это самый высокий показатель суточного заражения с февраля 2021 года и новый антирекорд с момента появления в стране штамма "дельта" в начале лета", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В настоящее время в Израиле болеют 35 466 человек, состояние 394 пациентов оценивается как тяжелое.

В Израиле вакцинированы полностью 58% всего населения, с 30 июля началась ревакцинация бустерной дозой граждан старше 60 лет.

На фоне роста заболеваемости в Израиле с 8 августа снова стало обязательным ношение масок при скоплении людей на улице, с 20 августа в кафе и на мероприятия будут пускать только тех, кто привился, недавно переболел или имеет отрицательный ПЦР-тест.